СМИ узнали о продолжении лётных испытаний Ил-112В
Накануне в подмосковной Кубинке потерпел крушение первый опытный образец самолёта.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Программу лётных испытаний лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В продолжат на третьем и четвёртом опытных образцах. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Программа лётных испытаний будет продолжаться. В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвёртый опытные самолёты будут подключены к полётам. Ожидается, что третий и четвёртый образцы поднимутся в воздух для продолжения лётных испытаний летом следующего года", — отметил собеседник агентства.
Добавим, что Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, лёгкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн.
Напомним, накануне потерпел крушение первый опытный образец самолёта Ил-112В. Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье, а Лайф публиковал первые фото с места крушения. Экипаж состоял из трёх человек — это Герой России, лётчик-испытатель первого класса Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.
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