НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ узнали о продолжении лётных испытаний Ил-112В

Накануне в подмосковной Кубинке потерпел крушение первый опытный образец самолёта.

18 августа, 01:12
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Программу лётных испытаний лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В продолжат на третьем и четвёртом опытных образцах. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Программа лётных испытаний будет продолжаться. В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвёртый опытные самолёты будут подключены к полётам. Ожидается, что третий и четвёртый образцы поднимутся в воздух для продолжения лётных испытаний летом следующего года", — отметил собеседник агентства.

Герой России и пожар в двигателе: Что известно о крушении самолёта Ил-112 в Подмосковье

Герой России и пожар в двигателе: Что известно о крушении самолёта Ил-112 в Подмосковье

Добавим, что Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, лёгкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн.

Напомним, накануне потерпел крушение первый опытный образец самолёта Ил-112В. Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье, а Лайф публиковал первые фото с места крушения. Экипаж состоял из трёх человек — это Герой России, лётчик-испытатель первого класса Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.

"Бесконечно жаль": Воронежский губернатор назвал настоящим асом командира разбившегося Ил-112В

"Бесконечно жаль": Воронежский губернатор назвал настоящим асом командира разбившегося Ил-112В

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ил-112В лётчиков

вчера в 17:36

Сын погибшего в крушении Ил-112В бортинженера рассказал об отце

вчера в 12:42

Шойгу рассказал, что призёр танкового биатлона сжёг 6 танков противника в реальном бою

сегодня в 01:32

В релизе новой пошаговой стратегии Humankind показали драку астронавтов на Луне

сегодня в 01:14

Приходящие в гости соседские коты сделали популярным тиктокера из Петербурга

сегодня в 00:50

Новости партнеров

Layer 1