СМИ узнали о продолжении лётных испытаний Ил-112В

Программу лётных испытаний лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В продолжат на третьем и четвёртом опытных образцах. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Программа лётных испытаний будет продолжаться. В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвёртый опытные самолёты будут подключены к полётам. Ожидается, что третий и четвёртый образцы поднимутся в воздух для продолжения лётных испытаний летом следующего года", — отметил собеседник агентства.