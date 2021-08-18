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Шойгу рассказал, что призёр танкового биатлона сжёг 6 танков противника в реальном бою

Глава Минобороны поделился историей возникновения этих необычных соревнований, а также Армейских игр.

18 августа, 01:32
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об идее появления соревнований по танковому биатлону и возникновении Армейских международных игр. В интервью kp.ru он заявил, что эти состязания появились после того, как внезапные проверки боеготовности показали не очень хорошие результаты.

"Нам тогда стало понятно, что мы, в общем, не очень готовы, а где-то совсем не готовы. И приняли кардинальные меры, чтобы обученность войск у нас была не на бумаге, а на деле. Но этого тоже было мало. И мы решили провести состязания — придумали танковый биатлон", — сказал Шойгу.

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Министр признал, что идея танкового биатлона принадлежит ему. По словам Шойгу, хотелось привнести что-то интересное и полезное. В этом году в танковый биатлон вовлечено 459 тысяч военнослужащих — танкисты, лётчики, техники, врачи.

Шойгу подчеркнул, что каждый год в танковом биатлоне побеждают разные экипажи, многократных чемпионов нет.

"И быть не должно. Пусть они показывают своё мастерство уже в других местах. Например, не победитель, а призёр танкового биатлона в реальном ночном бою (по данным kp.ru, речь идёт о бое в Сирии. — Прим. Лайфа) сжёг шесть танков противника. Призёр, не победитель! — отметил глава Минобороны.

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VII Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В них примет участие 290 команд из 44 стран.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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