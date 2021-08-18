Шойгу рассказал, что призёр танкового биатлона сжёг 6 танков противника в реальном бою

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об идее появления соревнований по танковому биатлону и возникновении Армейских международных игр. В интервью kp.ru он заявил, что эти состязания появились после того, как внезапные проверки боеготовности показали не очень хорошие результаты.

"Нам тогда стало понятно, что мы, в общем, не очень готовы, а где-то совсем не готовы. И приняли кардинальные меры, чтобы обученность войск у нас была не на бумаге, а на деле. Но этого тоже было мало. И мы решили провести состязания — придумали танковый биатлон", — сказал Шойгу.

Министр признал, что идея танкового биатлона принадлежит ему. По словам Шойгу, хотелось привнести что-то интересное и полезное. В этом году в танковый биатлон вовлечено 459 тысяч военнослужащих — танкисты, лётчики, техники, врачи.

Шойгу подчеркнул, что каждый год в танковом биатлоне побеждают разные экипажи, многократных чемпионов нет.

"И быть не должно. Пусть они показывают своё мастерство уже в других местах. Например, не победитель, а призёр танкового биатлона в реальном ночном бою (по данным kp.ru, речь идёт о бое в Сирии. — Прим. Лайфа) сжёг шесть танков противника. Призёр, не победитель! — отметил глава Минобороны.