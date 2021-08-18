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Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет москвички отреагировал на её незачисление на бюджет МГУ

Глава семейства рассказал, что в Московском государственном университете Алиса сдавала экзамен по биологии и получила 48 баллов.

18 августа, 02:23
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Отец москвички Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен, но не поступила на бюджетное место психологического факультета МГУ, заявил, что семья твёрдо настроена на обучение дочери именно в этом вузе.

"Списки [зачисленных] не видели, их много. Но, если даже нас не будет в списках на бюджет, пойдём в любом случае на договор. В МГУ сдавали экзамен по биологии — 48 баллов", — приводит слова мужчины Пятый канал.

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Ранее Лайф сообщал, что Алиса успешно сдала ЕГЭ и получила аттестат. Позже девочка прошла вступительные испытания в МГУ. Её отец при этом заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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