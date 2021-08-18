В США после событий в Афганистане заявили о падении "имперской Америки"

Журналист Род Дреер считает, что катастрофический по своим последствиям уход США из Афганистана говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты. Такое мнение он выразил в своей статье "Падение имперской Америки" в издании The American Conservative.

По словам Дреера, результатом политики властей Соединённых Штатов стало "господство" Ирана в Ираке, Сирия была "поделена" между правительством в Дамаске, Турцией и курдами, а в Афганистане вновь правят радикалы из движения "Талибан"*.

"Вот что получилось из крестового похода [президента США] Джорджа Буша. Вот что осталось от американского лидерства в лице Обамы, Трампа и Байдена. И что самое важное, в афганской катастрофе виновато высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности", — подчеркнул в своём материале журналист.

По мнению Дреера, нынешний глава Белого дома также несёт полную ответственность за катастрофический уход из Афганистана, однако в своих оценках по поводу вероятности падения афганского правительства он лишь озвучивал то, что ему говорил Пентагон.

"Кто может испытывать доверие к командованию американской армии? К высшему государственному руководству? Точно не люди из стран третьего мира, которым предложили сотрудничать с американскими оккупантами, пообещав, что Америка о них позаботится. И уж точно не после таких событий", — уточняет автор статьи.

Публицист считает, что нынешняя американская элита более заинтересована в ведении "культурных войн". Так, в июне, в самый разгар подготовки талибами своего наступления, Посольство США в Кабуле объявило "месячник гордости ЛГБТ", а генерал Марк Милли, который возглавляет Объединённый комитет начальников штабов, рассказывал Конгрессу Штатов, что американские солдаты должны читать книги по критической расовой теории для лучшего понимания "белой ярости".

"Мы не можем стереть из памяти происходящее в Афганистане. Мы не можем не знать масштабы интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты... Эти люди разрывают нашу страну на части, проталкивая концепцию неорасизма и дикие гендерные теории… Эти люди не в состоянии обеспечить достойное будущее большинству американцев, но о своих собственных детях они, несомненно, позаботились", — резюмировал Род Дреер.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.