Зеленский соберёт Раду на внеочередное заседание ради нового герба Украины
Малый герб Незалежной (трезубец) утвердили ещё в 1992 году, однако большой не приняли до сих пор.
Фото © Facebook / zelenskiy95
Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной рады для принятия законопроекта "О большом государственном гербе Украины". Депутат парламента Незалежной от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в своём телеграм-канале соответствующее письмо главы государства спикеру Рады Дмитрию Разумкову.
"Прошу созвать внеочередную сессию Верховной рады Украины, в повестку дня которой включить вопрос о проекте закона Украины "О большом государственном гербе Украины", — говорится в письме.
Отметим, что Зеленский внёс законопроект о большом гербе Украины как неотложный в конце июня этого года. Малый герб Украины (трезубец) утвердили ещё в 1992 году, однако большой не приняли до сих пор. В 2020-ом победителем конкурса на лучший эскиз большого герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан, однако его работу раскритиковали за "архаичность". Президент предлагает принять герб, который пытались утвердить ещё в 2009 году.
Требования к большому гербу описаны в Конституции Незалежной. На нём обязательно должны быть два элемента: малый государственный герб (трезубец) и элементы герба Войска Запорожского, на котором изображён казак с мушкетом.
Ранее Лайф сообщал, что юная украинка сожгла футболку с гербом страны, а потом раскаялась и извинилась.
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