Зеленский соберёт Раду на внеочередное заседание ради нового герба Украины

Отметим, что Зеленский внёс законопроект о большом гербе Украины как неотложный в конце июня этого года. Малый герб Украины (трезубец) утвердили ещё в 1992 году, однако большой не приняли до сих пор. В 2020-ом победителем конкурса на лучший эскиз большого герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан, однако его работу раскритиковали за "архаичность". Президент предлагает принять герб, который пытались утвердить ещё в 2009 году.