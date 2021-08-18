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Зеленский соберёт Раду на внеочередное заседание ради нового герба Украины

Малый герб Незалежной (трезубец) утвердили ещё в 1992 году, однако большой не приняли до сих пор.

18 августа, 03:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2573416456242048&set=t.100007211555008&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy95</a></p>

Фото © Facebook / zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной рады для принятия законопроекта "О большом государственном гербе Украины". Депутат парламента Незалежной от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в своём телеграм-канале соответствующее письмо главы государства спикеру Рады Дмитрию Разумкову.

"Прошу созвать внеочередную сессию Верховной рады Украины, в повестку дня которой включить вопрос о проекте закона Украины "О большом государственном гербе Украины", — говорится в письме.

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Отметим, что Зеленский внёс законопроект о большом гербе Украины как неотложный в конце июня этого года. Малый герб Украины (трезубец) утвердили ещё в 1992 году, однако большой не приняли до сих пор. В 2020-ом победителем конкурса на лучший эскиз большого герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан, однако его работу раскритиковали за "архаичность". Президент предлагает принять герб, который пытались утвердить ещё в 2009 году.

Требования к большому гербу описаны в Конституции Незалежной. На нём обязательно должны быть два элемента: малый государственный герб (трезубец) и элементы герба Войска Запорожского, на котором изображён казак с мушкетом.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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