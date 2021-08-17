От Украины к Дикому полю: Каких "успехов" добилась Незалежная к 30-летнему юбилею Журналист Никита Юрченко — о том, что случилось с Украиной за почти треть века, почему её удерживает от развала лишь посольство США 17 августа, 18:27 Фото © ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Press Wire

24 августа 2021 года Украина отметит свой 30-летний юбилей. Дата подкралась незаметно, страна за эти годы сменила шесть президентов (семь, включая и.о. президента весной 2014 года Александра Турчинова), развалила почти всю высокотехнологичную промышленность, распилила флот и благополучно завязла в гражданской войне. За эти три десятка весёлых лет республика продемонстрировала самый низкий результат из всех стран бывшего СССР, а тяжестью полученных проблем затмила даже ряд государств Средней Азии. Обычно подобные “достижения” являются верным признаком, что перед нами failed state, то есть несостоявшееся государство.

Как отметил в своей статье Владимир Путин, ключевым фактором существующей Украины является объективное противоречие, состоящее в том, что страна не собиралась по принципу единения нации. Отнюдь, целью новорождённых украинских элит стали желание зафиксировать за собой право на имущество, полученное в результате разграбления УССР, и попытка как можно дальше уйти от России. В результате этого вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и была сформулирована концепция, смысл который свёлся к броскому лозунгу “Украина — не Россия”. Стоит отметить, что спустя время изречение отчасти воплотилось в жизнь, правда, счастья жителям Украины это не принесло.

Разумеется, развал советского блока влияния и СССР сказался на всех бывших республиках. Однако несмотря на смуту 1990-х годов, гражданские войны и конфликты, а также урезание рынков, почти все бывшие части СССР перешагнули порог экономического уровня, который был достигнут в конце 1980-х годов. И только Украина показывает результаты, которые ниже советских. Так, согласно данным Всемирного банка, в 1990 году ВВП Украины на душу населения составлял 3965 долларов США, а в 2020 году он составил лишь 3115 долларов. К слову, пик был достигнут в 2008 году и он был равен 3322 долларам.

Стоит отметить, что Украина выходила из СССР с нулевым внешним долгом и без собственности за рубежом (согласно договору "Нулевой вариант" — все долги и всю собственность бывшего СССР забирала Россия). При этом она получила крупнейшую группировку войск, ядерное оружие (его от греха подальше вывезли в Россию), главную транзитную трубу и огромное количество советских заводов. Плюс мягкий южный климат, плодородная почва, а также образованное население. Однако всё это не выправило ситуацию. Что же пошло не так?

Сначала неожиданно оказалось, что заводы, конечно, были, но технологические цепочки выходили далеко за пределы Батькивщины. Вторым важным фактором стали обрушение внутрисоветского рынка, а также потеря сбыта в страны Восточной Европы. Как выяснилось, конкуренты странам Запада не нужны, поэтому достаточно быстро промышленный комплекс Украины начал сокращаться. Сыграл тут ещё и тот фактор, что основное количество заводов и фабрик находилось на востоке страны, в русских областях, присоединённых к Украине совсем недавно и сильно тяготеющих к Большой России. Их обеднение отчасти воспринималось украинским истеблишментом как внутриполитическая победа. При этом часть промышленности Украине оказалась вовсе не нужной — так, балансирует на грани закрытия предприятие "Южмаш", ранее выпускавшее ракетные двигатели мирового уровня, а в 2021 году окончательно закрылась Черноморская судостроительная верфь в Николаеве. В последние годы завод прозябал, перебиваясь изготовлением печек-буржуек и грустя о былой славе строителя кораблей океанского класса, но в итоге приказал долго жить.

Той же тропой идёт и некогда величавый авиазавод “Антонов”. В лучшие годы он выпускал самый большой транспортный самолёт в мире — Ан-225. С 2016 года предприятие впало в кому, им не было произведено ни одного самолёта, а немногочисленные заказы из Китая и стран Ближнего Востока отозваны по причине невыполнения заводом своих обязательств. Лучшей метафорой для состояния дел в авиации стала пресс-конференция Владимира Зеленского, где он сидел на фоне бескрылого фюзеляжа Ан-178, на котором гордо красовалась надпись "Армии Украины — надёжные крылья". Впрочем, другой авиации у Украины всё равно нет.

Схожим образом обстоят дела и в созидании наземной техники. Завод "Запорожец" практически убит, в 2018 году выпустил всего 118 автомобилей. Производство там, правда, не стоит, но собирают на предприятии автомобили Renault из деталей, производимых, как это ни странно, в России. Харьковский завод имени Малышева, специализирующийся на танковой технике, некогда разработавший легендарный Т-34, по большей части занят обслуживанием регулярно выходящих из строя советских танков Т-72 и Т-64. Новая техника получается неважно, утрачены и специалисты, и технологии. Так, в 2013 году не состоялась поставка броневиков БТР-4 армии Ирака, причиной для отказа стали дефекты в конструкции, "трещины в броне". То есть завод, специализирующийся на бронемашинах, не смог сварить броню, способную защитить от крупнокалиберного стрелкового вооружения.

Единственным положительным событием в украинской экономике принято считать успехи в растениеводстве. Тут, конечно, действительно есть рост с 51 млн тонн собранного зерна в 1990 году до 74,3 млн тонн в 2019 году. Рост на 40%, конечно, вещь отрадная, но как-то на фоне развала промышленности выглядит грустно. Аграрной сверхдержавой страну с такими показателями считать не будут, а аграрным придатком — вполне.

Зато хорошо обстоят дела с поисками внутренних врагов и демографическими провалами. Начинала свой путь независимости Украина с населением в 50 млн человек. Сегодня, по официальным подсчётам, в стране живёт около 40 млн (в последний раз перепись проводили в 2001 году, включая Донбасс). По другим оценкам, на Украине осталось около 30 млн жителей.

На фоне депопуляции в стране так и не смогла сформироваться дееспособная государственная власть. На Украине каждый последующий президент всё больше и больше зависел от крупного частного капитала. По мере уменьшения роли государства его место занимали частные фирмы и юридические лица. Украина для них была и остаётся территорией, с которой можно получать прибыль, а о некоем долгосрочном развитии можно не задумываться. Даже такой объект стратегической важности, как газовая труба, качающая газ из России в Европу, почти не подвергался реконструкции. Из него выжимают всё, что могут, а оставшиеся не у дел участки уже разбирают на металлолом.

Зато полным ходом идёт активная внутриполитическая жизнь. Регулярно появляются новые партии, общественные объединения ставят задачи космических масштабов, идёт поиск врагов, которые, как известно, всё портят. Врагом номер один объявлена Россия. Началось всё невинно — сначала украинское государство начало длительные обсуждения, как так вышло, что жизнь идёт не так чтобы очень хорошо. Виноватыми были назначены коммунисты, которые устроили голодомор, а как следствие — русские, которые зачастую этими же коммунистами и были. Украина смотрела сквозь пальцы, как её "герои" ездят воевать в дудаевскую Чечню, принимала на лечение у себя чеченских боевиков, активно приглашала исламистов в Крым (большинство из них сбежало после вхождения полуострова в состав РФ), которые являлись естественным проукраинским фактором среди русских, и в целом не сказать чтобы вела добрососедскую жизнь, мелко гадя России везде, где можно.

При этом главным аргументом украинской власти был тезис "зато у нас нет Чечни", как бы намекая, что, несмотря на все неурядицы, всё-таки страна массового кровопролития у себя не допустила. Как вдруг случился 2014 год. Почему этот год стал переломным в судьбе Украины, сказать точно смогут только историки будущего, которым будет понятна логика происходивших событий, а также общий детерминизм украинской государственности. Для современников же всё это больше напоминало пожар в публичном доме.

Не сумев договориться друг с другом, украинские олигархи начали государственный переворот, формальным поводом для которого стал отказ от "евроинтеграции" президента страны Виктора Януковича. Стоит отметить, что он был вызван не столько пророссийской позицией Виктора Фёдоровича, сколько кабальными договорённостями, которые на себя вешала Украина. За считаные месяцы противостояние в Киеве вылилось в борьбу по всей стране. В марте, воспользовавшись политической неразберихой, с Украины сбежал Крым, а уже в апреле начались боевые действия в Донбассе, которые продолжаются и по сей день. Украинское государство продолжало сжиматься. Вместо полноценной армии и полиции на улицы городов стали выходить военизированные формирования, называющиеся "батальонами территориальной обороны", более прочего напоминающие дружины средневековых варлордов.

Отдельным аспектом стал рост пёстрых и дерзких неонацистских образований, самыми знаменитыми из которых оказались полк "Азов" и запрещённое в России объединение "Правый сектор". Слабеющая Украина не могла удерживать в своих руках восточные земли, которые в случае исполнения действующего законодательства точно так же сбежали бы в Россию вслед за Крымом. Военные части и полиция с задачей удержания не справились, поэтому юго-восток страны был отдан "на кормление" неонацистам, которые восприняли свой "патриотический долг" со средневековым рвением.

По сути, на 2021 год страна представляет собой центральные земли и оккупированные территории, где контроль держится не на праве, но на страхе того, что вечером в дом несогласного придут люди в чёрных балаклавах и больше его никто и никогда не увидит.

Разумеется, никакой ширмы о "праве на образование на родном языке" больше нет, русский язык полностью исключён из школы, университетов и с экранов украинского телевидения. Более того, появились инициативы о том, что даже в личное время учителям и госслужащим нужно говорить на "державной мове".

Формально, когда Украина образовалась как страна, она обязалась быть "нейтральным государством". Но, как только Киев понял, что запрета нет и никто его не одёрнет, он тут же рванул в сторону сближения с НАТО, наплевав на все обещания, данные в том числе собственным гражданам. Ещё 9 июля 1997 года Украина и Североатлантический альянс подписали "Хартию об особом партнёрстве", а с 2005-го республика стабильно принимает участие в учениях блока НАТО. Последний раз — 5 августа 2021 года. Президент Пётр Порошенко и вовсе внёс в Конституцию (никакого голосования не было) положения, согласно которым на Украине закреплялся "европейский и евроатлантический" курс.

По большому счёту, с 2014 года Украина перестала стесняться своего марионеточного положения, выполняя большинство приказов из "вашингтонского обкома", при этом с усердием, достойным лучшего применения, подчёркивая свою "незалежность". Более того, это отчасти закреплено уже и в исполнительном законодательстве: так, в рамках судебной реформы решающий голос при назначении судей должен отдаваться неким "иностранным экспертам". Также в республике действует Национальное антикоррупционное бюро Украины, созданное на американские деньги и фактически напрямую подчиняющееся кураторам из США, то есть силовая структура, независимая от украинской власти.

При этом страна находится в перманентной зависимости от кредитов МВФ. Государственный долг Незалежной уже пересёк отметку в 90 млрд долларов. Впрочем, в начале августа этого года офис Владимира Зеленского радостно отрапортовал, что в рамках утверждённой в июне 2020 года программы Stand by МВФ готов предоставить стране очередной транш в размере более $2,7 млрд якобы "безвозмездно и без дополнительных условий".

Тут хотелось бы добавить, что этот транш не только для Украины, а вообще является частью помощи МВФ всем странам на постпандемийное развитие. К тому же ради него Киев уже выполнил ряд неприятных требований, а именно: принял закон о запуске продаж земель сельскохозяйственного назначения; передал МВФ де-факто контроль над Национальным банком Украины и даже частично вывел его из правового поля Украины; ввёл серьёзные налоговые послабления в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний, убрав препятствия для вывода средств из страны.

Говорить о том, что потребовали от Украины неформально, кого, куда и когда убрать, что делать и с кем воевать, не приходится. Страна ради в общем-то небольших денег раз за разом, как героиновый наркоман, продаёт за бесценок то, что собиралось десятками лет.

Украина выглядит так, как может выглядеть только страна, которую продали, купили, а потом ещё раз продали, но уже дороже. Население республики стремительно сокращается, перспектив в налаживании жизни — не видно. Кроме вышеописанного, против неё начинает работать и время: советская инфраструктура, которая верой и правдой все эти 30 лет служила новым хозяевам, сильно постарела. В отдельных сферах уровень износа достигает 90%.

Внутри страны гражданского согласия нет, особенно наглядно это продемонстрировал случай, когда в 2020 году группу украинских туристов, прилетевшую из Китая, закидали камнями жители Тернопольской области.

По сути, нынешняя Украина идёт к тому состоянию, в котором она была до того, как вошла в состав России: дикое поле, заселённое кочующими разбойниками, занимающимися грабежами и работорговлей.

Единственной объединяющей силой современной Украины является Посольство США, которое позволяет стране не распасться. Впрочем, опыт Афганистана наглядно показал, с какой скоростью американцы покидают занятую территорию и что это значит для их сторонников.

Авторы Никита Юрченко