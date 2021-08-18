Российским водителям рассказали, когда нужно менять автомобиль

Существует ряд признаков того, что водителям следует продавать свой автомобиль. Речь идёт о постоянных мелких поломках, коррозии на подвеске или топливной магистрали, росте расхода топлива и масла. В таких ситуациях технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рекомендует задуматься о перепродаже машины.

По его словам, произведённые в Корее, России и Китае транспортные средства имеют оптимальный срок эксплуатации три – пять лет. Более надёжными и долговечными считаются авто из США, Японии и Европы, отметил эксперт.

"Иногда целесообразней продать трёхлетний отечественный автомобиль и приобрести пяти-, семилетний BMW, Volvo или Toyota. Так, если на ремонт машины после каждых 10 тысяч пройденных километров приходится тратить более 15 тысяч рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надёжнее", — уточнил Рязанов в беседе с агентством "Прайм".

Специалист также заметил, что в первый год использования массовые автомобили класса В и С дешевеют в среднем на 10%, а через три года — на 40%. Ситуация с премиальными марками иная: такие авто теряют в цене сразу после покупки 30%, а через три года — уже половину первоначальной стоимости. При этом есть один весьма интересный нюанс: после пяти лет эксплуатации эти машины с пробегом не больше 110 тысяч километров перестают дешеветь, их можно продать за 95% от первоначальной цены.