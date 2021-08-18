Перечислены вызывающие пищевую зависимость продукты

Некоторые продукты питания способны вызвать привыкание, которое позже может привести к зависимости. Об этом рассказала спортивный нутрициолог Дарья Савельева в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, у этого явления есть как психологические, так и биохимические причины. Например, зависимость может появиться от сахара, поэтому нужно контролировать потребление сладкого.

"От этой зависимости можно долго избавляться, потому что мозг любит простую энергию, лёгкую, доступную, как из сахара. Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром", — пояснила нутрициолог.

Савельева добавила, что зависимость могут вызывать и молочные продукты. По словам эксперта, они хороши только в терапевтических дозах, так как содержат лактозу.

"В них содержатся опиаты природного происхождения. Так задумано потому, что, когда животное кормит своего детёныша, молоко должно оказывать на него очень лёгкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины. Они успокаивают, расслабляют... Хорошая кисломолочная продукция — позитивная вещь, но многие ею злоупотребляют, к этой тяге нужно относиться осторожно", — предупредила нутрициолог.