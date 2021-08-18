"Подумайте: 42 миллиарда": Трамп сравнил траты США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России
Бывший американский лидер подчеркнул, что Соединённым Штатам ничего не принесли эти ежегодные миллиардные расходы.
Фото © ТАСС / AP
Экс-президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на операцию в Афганистане с военным бюджетом России.
"Мы тратили 42 миллиарда долларов в год. Подумайте: 42 миллиарда. Я так понимаю, Россия тратит 50 миллиардов в год на всю армию, а мы 42 миллиарда", — заявил Трамп в беседе с телеканалом Fox News.
Политик добавил, что так происходило ежегодно, но в итоге ничего не принесло США взамен.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0