Экс-президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на операцию в Афганистане с военным бюджетом России.

"Мы тратили 42 миллиарда долларов в год. Подумайте: 42 миллиарда. Я так понимаю, Россия тратит 50 миллиардов в год на всю армию, а мы 42 миллиарда", — заявил Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

Политик добавил, что так происходило ежегодно, но в итоге ничего не принесло США взамен.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.