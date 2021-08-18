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"Подумайте: 42 миллиарда": Трамп сравнил траты США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России

Бывший американский лидер подчеркнул, что Соединённым Штатам ничего не принесли эти ежегодные миллиардные расходы.

18 августа, 04:23
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Экс-президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на операцию в Афганистане с военным бюджетом России.

"Мы тратили 42 миллиарда долларов в год. Подумайте: 42 миллиарда. Я так понимаю, Россия тратит 50 миллиардов в год на всю армию, а мы 42 миллиарда", — заявил Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

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Политик добавил, что так происходило ежегодно, но в итоге ничего не принесло США взамен.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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