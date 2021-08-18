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"Может ощущаться запах канализации": В Челябинске зафиксировали залповый выброс сероводорода у очистных сооружений

Минэкологии направило передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных.

18 августа, 04:06
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В ночь на среду, 18 августа, в Металлургическом районе Челябинска был зафиксирован выброс сероводорода. Материалы передадут в надзорные органы для установления причин и наказания виновных. Об этом сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

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"Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений (Металлургический район). Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования", — написал он в своём телеграм-канале.

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Также отмечается, что "в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с "запахом канализации". Безруков отметил, что с учётом жаркой и безветренной погоды Минэкологии области рекомендует предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов в среду снизить выбросы в атмосферный воздух, а администрации Челябинска — усилить полив городских улиц.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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