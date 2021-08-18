В ночь на среду, 18 августа, в Металлургическом районе Челябинска был зафиксирован выброс сероводорода. Материалы передадут в надзорные органы для установления причин и наказания виновных. Об этом сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

"Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений (Металлургический район). Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования", — написал он в своём телеграм-канале.