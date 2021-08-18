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Водитель скорой и фельдшер погибли при столкновении с КамАЗом в Башкирии

Авария произошла, когда водитель грузовика остановился, чтобы поменять колесо.

18 августа, 04:43
<p>Фото © Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан</p>

Фото © Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

В Башкирии водитель машины скорой помощи и фельдшер погибли при столкновении с КамАЗом. Трагедия произошла на 1484-м километре автодороги М-5 в Уфимском районе. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Фото © Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Фото © Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

"По предварительным данным, водитель скорой помощи совершил наезд в стоящий грузовик КамАЗ, который остановился для замены колеса", — говорится в сообщении.

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Обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции.

Ранее Лайф рассказывал, что четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Новой Москве.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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