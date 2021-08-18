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Пользователям Twitter разрешили самим помечать твиты с дезинформацией

Пока эта опция функционирует только в Южной Корее, Австралии и Соединённых Штатах.

18 августа, 04:35

Фото © ТАСС / Zuma

"Твиттер" проводит тестирование функции, позволяющей пользователям самостоятельно помечать твиты как вводящие в заблуждение. Такая информация появилась в аккаунте компании в соцсети.

Сейчас эта опция функционирует в США, Южной Корее и Австралии. Чтобы пожаловаться, необходимо нажать на кнопку "Пожаловаться на твит" и выбрать "Это вводит в заблуждение".

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"Мы оцениваем, насколько этот подход эффективен, поэтому начинаем с малого. Мы не можем предпринимать действия и отвечать на каждый отчёт во время эксперимента, но ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли увеличить скорость и масштаб нашей работы по дезинформации", — говорится в сообщении.

Ранее в "Твиттере" заявили об увеличении числа запросов на удаление контента. 94% мирового объёма соответствующих требований приходится на пять стран (в порядке убывания): Японию, Индию, Россию, Турцию и Южную Корею.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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