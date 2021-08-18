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Екатеринбург накрыла дымка от лесных пожаров в Свердловской области

Синоптики считают, что она сохранится до конца недели, поскольку стоит антициклон и нет сильного ветра.

18 августа, 05:34
<p>Фото © "E1" / Виктория Чулюкина</p>

Фото © "E1" / Виктория Чулюкина

Утром 18 августа жители нескольких районов Екатеринбурга начали жаловаться на запах гари и дым в городе. Об этом пишет портал "E1". В ГУ МЧС России по региону сообщили, что всему виной природный пожар под Первоуральском.

"Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышения ПДК не зафиксировано", — сообщили в ведомстве.

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Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шеперенко прогнозирует, что дымка от лесных пожаров не рассеется до конца недели.

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"Поскольку антициклон стоит и сильного ветра нет", — приводит слова метеоролога ТАСС.

По мнению Шеперенко, к образованию дымки над Екатеринбургом могли привести и пожары в Башкирии. Ранее там из-за них эвакуировали более 700 детей из детского лагеря.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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