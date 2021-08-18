Екатеринбург накрыла дымка от лесных пожаров в Свердловской области

Утром 18 августа жители нескольких районов Екатеринбурга начали жаловаться на запах гари и дым в городе. Об этом пишет портал "E1". В ГУ МЧС России по региону сообщили, что всему виной природный пожар под Первоуральском.

"Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышения ПДК не зафиксировано", — сообщили в ведомстве.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шеперенко прогнозирует, что дымка от лесных пожаров не рассеется до конца недели.

"Поскольку антициклон стоит и сильного ветра нет", — приводит слова метеоролога ТАСС.