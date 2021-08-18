Житель Кабула показал охраняемое талибами Посольство России. Видео © LIFE

Житель захваченного "Талибаном"* Кабула снял на камеру для Лайфа Посольство России, которое охраняется талибами. На кадрах можно заметить расставленные ограждения с железной проволокой.

Как отметил мужчина, близко к дипмиссии без пресс-карты талибы не пускают, поэтому ему пришлось быть аккуратным при съёмке, чтобы никто этого не заметил. Также на видео видна группа боевиков, которые отдыхают на траве возле забора посольства.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.