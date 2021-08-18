Курс евро опустился до 86 рублей впервые с 29 июня

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал до 86 рублей, что произошло впервые с 29 июня. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 9:02 мск евро снизился на восемь копеек — до 86,01 рубля. Курс доллара при этом упал на 13 копеек и составляет 73,43 рубля.