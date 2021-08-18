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Курс евро опустился до 86 рублей впервые с 29 июня

Доллар также снижается по отношению к российской валюте и уже составляет 73,43 рубля.

18 августа, 06:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал до 86 рублей, что произошло впервые с 29 июня. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 9:02 мск евро снизился на восемь копеек — до 86,01 рубля. Курс доллара при этом упал на 13 копеек и составляет 73,43 рубля.

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Ранее финансовый аналитик рассказала, какой валютой можно заменить доллар. Так, например, евро рассматривать не стоит из-за различий в денежно-кредитной политике американского и европейского центробанков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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