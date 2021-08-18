На Камчатке нашли тела двух сорвавшихся в вулкан туристов

Спасатели обнаружили тела двух погибших туристов, которые оступились при спуске с ледника на вулкане Ключевской. Как сообщили Лайфу источники, погибли Филяев А. и Никаноров А.

Отмечается, что остальные члены группы, среди которых туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского и Калининграда, спускаются вниз с вулкана.