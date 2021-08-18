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На Камчатке нашли тела двух сорвавшихся в вулкан туристов

Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия, остальные члены группы спускаются вниз.

18 августа, 06:09

Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели обнаружили тела двух погибших туристов, которые оступились при спуске с ледника на вулкане Ключевской. Как сообщили Лайфу источники, погибли Филяев А. и Никаноров А.

Отмечается, что остальные члены группы, среди которых туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского и Калининграда, спускаются вниз с вулкана.

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Напомним, участники туристической группы оступились при спуске с ледника на вулкане Ключевской вечером 17 августа, после чего около 1000 метров пролетели вниз со склона.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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