На Камчатке нашли тела двух сорвавшихся в вулкан туристов
Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия, остальные члены группы спускаются вниз.
Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Спасатели обнаружили тела двух погибших туристов, которые оступились при спуске с ледника на вулкане Ключевской. Как сообщили Лайфу источники, погибли Филяев А. и Никаноров А.
Отмечается, что остальные члены группы, среди которых туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского и Калининграда, спускаются вниз с вулкана.
Напомним, участники туристической группы оступились при спуске с ледника на вулкане Ключевской вечером 17 августа, после чего около 1000 метров пролетели вниз со склона.
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