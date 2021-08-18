Талибы потребовали от жителей Афганистана сдать оружие

Талибы* потребовали, чтобы все граждане Афганистана сдали им имеющиеся у них боеприпасы и оружие. Об этом сообщает Reuters.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.