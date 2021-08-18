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Талибы потребовали от жителей Афганистана сдать оружие

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула.

18 августа, 06:43
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Талибы* потребовали, чтобы все граждане Афганистана сдали им имеющиеся у них боеприпасы и оружие. Об этом сообщает Reuters.

"Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана", — говорится в сообщении представителя движения.

Житель Кабула показал охраняемое талибами Посольство России

Житель Кабула показал охраняемое талибами Посольство России

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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