Талибы потребовали от жителей Афганистана сдать оружие
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула.
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Талибы* потребовали, чтобы все граждане Афганистана сдали им имеющиеся у них боеприпасы и оружие. Об этом сообщает Reuters.
"Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана", — говорится в сообщении представителя движения.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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