Эксперт рассказал, почему экс-глава Афганистана Гани укрывается именно в ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) являются комфортной арабской страной, где, возможно, у сбежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани есть своя недвижимость. Именно поэтому экс-лидер республики отправился туда. Таким мнением поделился востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с Лайфом.

"Это очевидно: комфортная страна арабская, там много людей известных живёт. Я полагаю, что не без оснований можно однозначно сказать, что у него есть там какая-то серьёзная недвижимость, потому что многие афганские должностные лица имеют её там. Ну и, возможно, он договорился с Эмиратами о невыдаче его на всякий случай", — рассказал востоковед.

По его словам, страна сможет обеспечить безопасность Гани. По крайней мере, такой вывод можно сделать исходя из того, что ОАЭ, как отметил Багдасаров, никогда не выдавали своих политических гостей.

"Они (Эмираты. — Прим. Лайфа) обеспечат ему комфортную жизнь и безопасность. Пока там не было покушений на политических деятелей. Выбор неплохой с точки зрения жизни будущей. И Эмираты никогда ещё никому не выдавали (политических мигрантов. — Прим. Лайфа)", — отметил Семён Багдасаров.

Ранее Лайф писал, что экс-президент Афганистана Гани вместе со своей семьёй укрывается в ОАЭ. Он покинул страну, когда боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией государства.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В СМИ появлялись сообщения о том, что он может находиться в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, однако все они не подтвердились. Минувшей ночью журналисты рассказали, что Гани сейчас в Абу-Даби.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.