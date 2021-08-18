Экс-президент Афганистана Гани укрывается в ОАЭ

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества сообщило, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям", — сообщает информационное агентство WAM.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В СМИ появлялись сообщения о том, что он может находиться в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, однако все они не подтвердились. Минувшей ночью журналисты рассказали, что Гани сейчас в Абу-Даби.