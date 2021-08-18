Путин пообещал помочь Мордовии с проблемой "ненормальной" закредитованности

Президент России Владимир Путин провёл встречу в режиме видеоконференции с врио главы Мордовии Артёмом Здуновым. На переговорах речь шла о проблемах и перспективах развития республики, в частности, отдельное внимание было уделено проблеме закредитованности региона.

"Проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом", — сказал российский лидер, добавив, что все ограничения, которые связаны с этим, носят искусственный характер.

В свою очередь Здунов пояснил, что республике сложно развиваться с существующими задолженностями. К слову, на данный момент Мордовия является единственным регионом в стране, долг которого составляет 200% к собственным доходам. Также врио главы республики пригласил Путина посетить Мордовию.

"В любое удобное для вас время приглашаем вас в Мордовию, жители очень скучают и ждут", — сказал Здунов.