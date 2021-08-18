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Путин пообещал помочь Мордовии с проблемой "ненормальной" закредитованности

Как пояснил врио республики Артём Здунов, на данный момент регион является единственным в стране, долг которого составляет 200% к собственным доходам.

18 августа, 13:58
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66366/photos/66321" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу в режиме видеоконференции с врио главы Мордовии Артёмом Здуновым. На переговорах речь шла о проблемах и перспективах развития республики, в частности, отдельное внимание было уделено проблеме закредитованности региона.

"Проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом", — сказал российский лидер, добавив, что все ограничения, которые связаны с этим, носят искусственный характер.

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В свою очередь Здунов пояснил, что республике сложно развиваться с существующими задолженностями. К слову, на данный момент Мордовия является единственным регионом в стране, долг которого составляет 200% к собственным доходам. Также врио главы республики пригласил Путина посетить Мордовию.

"В любое удобное для вас время приглашаем вас в Мордовию, жители очень скучают и ждут", — сказал Здунов.

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Ранее Путин дал ряд поручений по стабилизации цен на продукты. Они касаются ввоза товаров из стран СНГ и мониторинга цен в магазинах. Кроме того, глава государства призвал ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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