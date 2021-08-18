Инфекционист назвала наиболее опасный способ заражения коронавирусом
Чтобы обезопасить себя и своих близких от болезни, нужно соблюдать меры профилактики, а также вакцинироваться, отметила эксперт.
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Самым опасным способом попадания коронавируса в организм является воздушно-капельный путь передачи. Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.
"Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи. Если вирус проник в организм человека с вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая лёгкие", — приводит её слова РИА "Новости".
Это ещё раз говорит о необходимости носить защитные маски, заметила Малиновская. Однако не стоит забывать и о других мерах профилактики, а также о вакцинации, ведь попасть в организм инфекция может и другими способами. Например, через прямой контакт со слизистыми заболевшего при поцелуе или прикосновении к ладони человека, в которую он чихал. Возможен также и непрямой контакт, когда со слизистых вирус попадает на руки, а с них — на поверхности.
Ранее Лайф рассказывал, что ковиду предрекли превращение в сезонное заболевание при иммунизации 80% населения. Главная информация о вирусе уже получена, но он продолжает меняться, поэтому ещё рано говорить о точке в его изучении, отметил член-корреспондент РАН Александр Горелов.
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