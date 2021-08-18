Инфекционист назвала наиболее опасный способ заражения коронавирусом

Это ещё раз говорит о необходимости носить защитные маски, заметила Малиновская. Однако не стоит забывать и о других мерах профилактики, а также о вакцинации, ведь попасть в организм инфекция может и другими способами. Например, через прямой контакт со слизистыми заболевшего при поцелуе или прикосновении к ладони человека, в которую он чихал. Возможен также и непрямой контакт, когда со слизистых вирус попадает на руки, а с них — на поверхности.