НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стало известно, что 18% перенёсших ковид бессимптомно не имеют антител

При этом отмечается, что делать прививку от коронавируса необходимо спустя полгода после перенесённой болезни. И уровень антител в этом вопросе роли не играет.

18 августа, 11:25
<p>Фото © Pexels </p>

Фото © Pexels

У 18% людей, перенёсших коронавирус бессимптомно, отсутствуют антитела. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, это удалось установить благодаря исследованию, которое было проведено в 26 регионах страны, начиная с лета прошлого года.

"Каждые два месяца семьдесят с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе", — сказал Горелов в ходе прямого эфира общества "Знание".

Врач заявил, что коронавирусом можно переболеть до 10 раз за год

Врач заявил, что коронавирусом можно переболеть до 10 раз за год

При этом он напомнил, что, согласно рекомендациям, вакцинироваться от инфекции нужно спустя полгода после перенесённой болезни и уровень антител при этом никакого значения не имеет.

Ранее академик РАН рассказал, сколько держится клеточный иммунитет к коронавирусу. Специалист отметил, что выявить его наличие достаточно сложно. Для этого нужно определить минимум три компонента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Спутник лайт" показал эффективность 93,5% при вакцинации жителей Парагвая

сегодня в 09:43

Инфекционист в эфире общества "Знание" оценила эффективность ограничений в борьбе с ковидом

11 августа, 15:03

Петербург второй раз за август обошёл Москву по числу заразившихся ковидом за сутки

сегодня в 08:59

В ОАК рассказали об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021" после крушения Ил-112В

сегодня в 12:04

Головина признали лучшим футболистом "Монако" в матче Лиги чемпионов

сегодня в 12:03

Новости партнеров

Layer 1