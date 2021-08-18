Стало известно, что 18% перенёсших ковид бессимптомно не имеют антител

У 18% людей, перенёсших коронавирус бессимптомно, отсутствуют антитела. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, это удалось установить благодаря исследованию, которое было проведено в 26 регионах страны, начиная с лета прошлого года.

"Каждые два месяца семьдесят с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе", — сказал Горелов в ходе прямого эфира общества "Знание".

При этом он напомнил, что, согласно рекомендациям, вакцинироваться от инфекции нужно спустя полгода после перенесённой болезни и уровень антител при этом никакого значения не имеет.