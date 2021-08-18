"Спутник лайт" показал эффективность 93,5% при вакцинации жителей Парагвая

Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник лайт" в ходе прививочной кампании в Парагвае показала эффективность 93,5%. Такие данные Минздрава страны приводит Россий‌ский‌ фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Так, в ходе вакцинации препарат получили 320 тысяч человек. Отмечается, что в результате анализа данных не было зафиксировано серьёзных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, а также случаев смерти.

"Данные министерства здравоохранения Парагвая и ряда других стран по всему миру подтверждают, что "Спутник лайт" обладает высокими показателями безопасности и демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин", — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он также отметил, что применение вакцины "Спутник лайт" позволяет властям Парагвая сократить сроки вакцинации населения и ускорить формирование коллективного иммунитета.