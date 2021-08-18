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"Спутник лайт" показал эффективность 93,5% при вакцинации жителей Парагвая

В ходе анализа данных не было зафиксировано серьёзных нежелательных явлений, связанных с прививкой, а также случаев смерти.

18 августа, 09:43
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник лайт" в ходе прививочной кампании в Парагвае показала эффективность 93,5%. Такие данные Минздрава страны приводит Россий‌ский‌ фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Так, в ходе вакцинации препарат получили 320 тысяч человек. Отмечается, что в результате анализа данных не было зафиксировано серьёзных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, а также случаев смерти.

"Данные министерства здравоохранения Парагвая и ряда других стран по всему миру подтверждают, что "Спутник лайт" обладает высокими показателями безопасности и демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин", — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

РФПИ предлагает Pfizer использовать "Спутник лайт" в качестве третьего укола

РФПИ предлагает Pfizer использовать "Спутник лайт" в качестве третьего укола

Он также отметил, что применение вакцины "Спутник лайт" позволяет властям Парагвая сократить сроки вакцинации населения и ускорить формирование коллективного иммунитета.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об эффективности комбинации вакцин "Спутник лайт" и Pfizer. Специалист отметил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у зарубежного препарата против дельта-штамма. По некоторым данным, она составляет всего 40%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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