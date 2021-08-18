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Петербург второй раз за август обошёл Москву по числу заразившихся ковидом за сутки

В первый раз это произошло 10 августа, когда инфекция подтвердилась у 1811 жителей города, в то время как в столице — у 1639 граждан.

18 августа, 08:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1636 случаев коронавирусной инфекции. Уже во второй раз с начала августа число новых пациентов в Северной столице превышает количество заразившихся в Москве, где инфекция за последние 24 часа подтвердилась у 1590 жителей. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

В первый раз Санкт-Петербург обогнал российскую столицу 10 августа, когда CoViD-19 выявили у 1811 жителей города, в то время как в Москве болезнь за сутки подтвердилась у 1639 граждан.

В России выявили 20 914 новых случаев коронавируса

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Стоит отметить, что ещё накануне в Санкт-Петербурге было 1156 заболевших. За всё время пандемии в городе инфекция подтвердилась у 560 785 жителей, выздоровело 534 545 пациентов (+1786 за сутки), скончалось 20 117 человек (+40 за сутки).

Ранее профессор Пётр Чумаков назвал месяц начала четвёртой волны коронавируса в России. По его мнению, пока трудно сказать, какой штамм может вызвать новый рост заболеваемости.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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