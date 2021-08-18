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Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Акция пройдёт с 1 сентября по 1 декабря. Отмечается, что всего будет определена тысяча победителей.

18 августа, 07:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России текущей осенью среди привитых от коронавируса граждан разыграют по 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. <...> Всего будет определена тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Названо имя победителя розыгрыша квартиры среди привитых от коронавируса в Подмосковье

Названо имя победителя розыгрыша квартиры среди привитых от коронавируса в Подмосковье

Уточняется, что итоги розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф, в СМИ, а также в личных кабинетах победителей на сайте "Госуслуги". Стоит отметить, что победителей за время проведения лотереи выберут дважды. Участниками розыгрыша станут россияне старше 18 лет, которые вакцинировались до момента проведения мероприятия.

Ранее Лайф писал про жительницу Уфы, которая привилась от коронавируса и выиграла квартиру. Также были разыграны дорогие смартфоны и другие ценные призы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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