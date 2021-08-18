Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей

В России текущей осенью среди привитых от коронавируса граждан разыграют по 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. <...> Всего будет определена тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что итоги розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф, в СМИ, а также в личных кабинетах победителей на сайте "Госуслуги". Стоит отметить, что победителей за время проведения лотереи выберут дважды. Участниками розыгрыша станут россияне старше 18 лет, которые вакцинировались до момента проведения мероприятия.