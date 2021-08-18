В России выявили 20 914 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 20 914 человек, при этом у 8,1% из них не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Так, наибольшее число новых случаев зарегистрировали в Санкт-Петербурге, где коронавирус вывили у 1636 граждан. Следом идут Москва (+1590), Подмосковье (+1240), Нижегородская (+521) и Свердловская (+516) области.

При этом за прошедшие сутки полностью излечилось от болезни 20 713 человек, а общее число выздоровевших достигло 5 939 037. За всё время в России выявили 6 663 473 случая CoViD-19, зарегистрировали 172 909 летальных исходов, из которых 799 — за прошедшие сутки.