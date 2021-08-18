Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 августа 2021, 11:35

Этап "Формулы-1" в Японии отменили из-за коронавируса

Фото © F1.com

Фото © F1.com

Сейчас руководство королевских гонок работает над пересмотром календаря.

Гран-при Японии в рамках "Формулы-1" отменён из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в стране.

"После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей, связанных с пандемией", — говорится в сообщении на сайте "Формулы-1".

Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили из-за коронавируса
Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

Добавим, что гоночный уик-энд на автодроме "Судзука" должен был состояться с 8 по 10 октября. Теперь руководство "Формулы-1" работает над пересмотром календаря.

BannerImage
Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Формула-1
  • Коронавирус
  • Спорт
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar