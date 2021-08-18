Этап "Формулы-1" в Японии отменили из-за коронавируса

Гран-при Японии в рамках "Формулы-1" отменён из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в стране.

"После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей, связанных с пандемией", — говорится в сообщении на сайте "Формулы-1".