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Этап "Формулы-1" в Японии отменили из-за коронавируса

Сейчас руководство королевских гонок работает над пересмотром календаря.

18 августа, 08:35
<p>Фото © F1.com</p>

Фото © F1.com

Гран-при Японии в рамках "Формулы-1" отменён из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в стране.

"После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей, связанных с пандемией", — говорится в сообщении на сайте "Формулы-1".

Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

Добавим, что гоночный уик-энд на автодроме "Судзука" должен был состояться с 8 по 10 октября. Теперь руководство "Формулы-1" работает над пересмотром календаря.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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