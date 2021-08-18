Мясников рассказал о неожиданной пользе лишнего веса

Избыточные килограммы в определённых случаях способны продлить жизнь. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"Научные данные говорят, что пожилой человек (старше 65 лет) с повышенной массой тела живёт дольше, чем с нормальной. Пожилому нужно чуть-чуть запаса", — рассказал он.

Мясников заметил, что в почтенном возрасте бороться с лишним весом очень нелегко, так как умудрённый годами организм "будет сражаться за каждый килограмм".

Для примера врач поделился личной историей, когда он отправился в поездку на Эльбрус. Там телеведущий похудел на три килограмма, несмотря на плотное питание. По словам Мясникова, такие результаты стали возможны благодаря физическим нагрузкам. В связи с этим эксперт рекомендовал следить за питанием и "заставлять себя что-то делать".