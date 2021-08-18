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Члены бывшего Правительства Афганистана попросили убежища в Катаре

Уточняется, что политикам оно понадобится до тех пор, пока в Кабуле не будет сформировано временное правительство.

18 августа, 13:34
<p>Доха. Фото © Pixabay </p>

Доха. Фото © Pixabay

Бывшие члены Правительства Афганистана на переговорах с представителями радикального движения "Талибан"* попросили временное убежище в Катаре. Об этом сообщает афганское информационное агентство Рajhwok.

"Бывшая правительственная делегация Афганистана в Катаре просила убежища в Дохе до создания инклюзивного правительства в Афганистане", — говорится в сообщении издания.

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Уточняется, что убежище политикам понадобится до тех пор, пока в Кабуле не будет сформировано временное правительство.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

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А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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