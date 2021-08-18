Члены бывшего Правительства Афганистана попросили убежища в Катаре

Бывшие члены Правительства Афганистана на переговорах с представителями радикального движения "Талибан"* попросили временное убежище в Катаре. Об этом сообщает афганское информационное агентство Рajhwok.

"Бывшая правительственная делегация Афганистана в Катаре просила убежища в Дохе до создания инклюзивного правительства в Афганистане", — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что убежище политикам понадобится до тех пор, пока в Кабуле не будет сформировано временное правительство.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.