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В Петербурге возомнившие себя гусарами пьяные парни устроили битву с лошадью

В ходе разборок кто-то даже успел повиснуть на животном, а один из неадекватов вообще начал бить его руками и ногами. К слову, чем закончилась эта история, пока не известно.

18 августа, 13:27

Пьяные неадекваты, возомнившие себя гусарами, устроили битву за лошадь в Петербурге. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге угрозы безопасности существуют даже для лошадей. Так, минувшей ночью пьяные жители культурной столицы устроили битву за возможность оседлать животное. В ходе разборок, конечно же, больше всего досталось несчастной бедолаге — неадекваты колотили её руками и ногами.

На ролике, который оказался в распоряжении Лайфа, видно, как толпа мужчин, возомнивших себя гусарами, хватает бедолагу и тянет её в свою сторону. При этом кто-то даже успевает повиснуть на лошади, а один из самых наглых вообще начал бить животное руками, а затем и ногами.

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Логичное объяснение ситуации подобрать сложно, однако ясно одно: неадекватам попалась слишком воспитанная лошадь, ведь она даже не попробовала ударить обидчиков в ответ. К слову, чем закончилась эта история, пока не известно.

А ранее Лайф рассказывал, что в Уфе полицейский выстрелил в мужчину, который с ножом кидался на прохожих. Сдаваться прибывшим на вызов стражам порядка дебошир не собирался. В итоге правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Сейчас за жизнь незнакомца борются медики.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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