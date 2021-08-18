В Петербурге возомнившие себя гусарами пьяные парни устроили битву с лошадью

Пьяные неадекваты, возомнившие себя гусарами, устроили битву за лошадь в Петербурге. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге угрозы безопасности существуют даже для лошадей. Так, минувшей ночью пьяные жители культурной столицы устроили битву за возможность оседлать животное. В ходе разборок, конечно же, больше всего досталось несчастной бедолаге — неадекваты колотили её руками и ногами.

На ролике, который оказался в распоряжении Лайфа, видно, как толпа мужчин, возомнивших себя гусарами, хватает бедолагу и тянет её в свою сторону. При этом кто-то даже успевает повиснуть на лошади, а один из самых наглых вообще начал бить животное руками, а затем и ногами.

Логичное объяснение ситуации подобрать сложно, однако ясно одно: неадекватам попалась слишком воспитанная лошадь, ведь она даже не попробовала ударить обидчиков в ответ. К слову, чем закончилась эта история, пока не известно.