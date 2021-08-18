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Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда

Национальный комитет по борьбе с ковидом одобрил включение этой вакцины в перечень препаратов, вакцинация которыми позволяет прибывать в страну.

18 августа, 13:11

Фото © Pixabay

Россиянам, сделавшим прививку от коронавируса вакциной "Спутник V", разрешат приезжать на курорты Таиланда. Об этом сообщило Посольство РФ.

"Национальный комитет по борьбе с CoViD-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц" (туристические районы страны)", — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что Бангкок прорабатывает детали и сроки вступления в силу этого решения.

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А 1 июля для вакцинированных граждан Таиланда и иностранных гостей официально открылся остров Пхукет. Это первая территория азиатской страны, начавшая принимать зарубежных туристов без карантина. Однако граждане России в их список тогда не попали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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