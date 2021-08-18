В Краснодаре загорелся один из крупнейших ТЦ в Европе, эвакуировали 1,5 тысячи человек
Прибывшие на место пожарные выяснили, что на внутреннем паркинге загорелась кабина грузовика.
В Краснодаре загорелся крупнейший ТЦ в Европе. Видео © Twitter / "Новая Кубань"
В Краснодаре произошёл пожар на территории крупнейшего в Европе торгового центра OZ Mall. Посетителей и персонал — всего около полутора тысяч человек — эвакуировали.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что на внутреннем паркинге загорелась кабина грузовика. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Спустя 15 минут возгорание было ликвидировано. В результате никто не пострадал.
А ранее в турецком городе Аланья загорелось несколько экскурсионных парусников. Чтобы спастись, пассажирам пришлось прыгать в воду.
Комментариев: 0