В Краснодаре загорелся один из крупнейших ТЦ в Европе, эвакуировали 1,5 тысячи человек

В Краснодаре загорелся крупнейший ТЦ в Европе. Видео © Twitter / "Новая Кубань"

В Краснодаре произошёл пожар на территории крупнейшего в Европе торгового центра OZ Mall. Посетителей и персонал — всего около полутора тысяч человек — эвакуировали.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что на внутреннем паркинге загорелась кабина грузовика. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Спустя 15 минут возгорание было ликвидировано. В результате никто не пострадал.