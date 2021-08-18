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Володин назвал Горбачёва и элиту КПСС виновными в развале СССР

По его мнению, партийная бюрократия перечеркнула свои идеалы, предала страну и её граждан.

18 августа, 12:52
<p>Вячеслав Володин. Фото © Госдума</p>

Вячеслав Володин. Фото © Госдума

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался на тему развала СССР, назвав среди виновников произошедшего президента Советского Союза Михаила Горбачёва и элиту КПСС.

"Где были те секретари обкомов, ЦК КПСС? Где был Верховный совет? В непростое время практически все разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения. Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и её граждан", — написал парламентарий в телеграм-канале.

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Он также отметил, что случившемуся способствовала слабость Горбачёва как политика и его неспособность быть настоящим лидером страны. Володин считает, что президент не сумел сплотить политические силы в сложное для страны время и сохранить государство. Спикер Госдумы сравнил события 1991 и 1917 годов, заметив, что в это время случилось "предательство элитами интересов народа и государства".

Также Володин привёл черты, которыми должен обладать политик. Среди них порядочность, компетентность, умение принимать решения и брать ответственность на себя, эффективность и любовь к своей стране. Он добавил: чтобы не повторить события тех лет, помимо этих качеств у политиков должна быть многопартийность, отсутствие монополии на власть и свобода слова.

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Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР. По его словам, несмотря на то что попытка госпереворота провалилась, она "осложнила и ослабила позиции" главы государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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