Провод, убивший школьника в Нижнем Новгороде, был под напряжением в 200 вольт вместо 24

В Нижнем Новгороде следователи установили, что на провод, которого коснулся погибший от удара током третьеклассник, приходит напряжение от 30 до 200 вольт, а не заявленные 24. Однако оно не постоянное, а приходит импульсами. Как Лайфу рассказал источник, провод не был заземлён.

В данный момент эксперты не могут найти место, откуда приходит такой ток, ведь проводка имеет напряжение не выше 24 вольт. При этом каких-либо точек соприкосновения с приборами высокого напряжения там нет.

По нашим данным, также следователи планируют переквалифицировать уголовное дело со статьи "Причинение смерти по неосторожности" на "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".