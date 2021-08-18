Полиция показала видео задержания четвёртого беглеца из истринского ИВС
Сейчас на свободе остаётся только пятый участник побега — Александр Мавриди, МВД объявило награду за информацию, которая поможет его поймать.
МВД России показало видео задержания четвёртого из пяти арестантов, совершивших побег из ИВС в подмосковной Истре. Александр Бутнару скрывался в одном из посёлков Новгородской области.
Напомним, дерзкий побег произошёл 6 августа. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля", бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить кормушку — окно для передачи пищи — и снять замки.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега, Николай Тетеря, сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. Сейчас на свободе остаётся только Мавриди, МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет его поймать.
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