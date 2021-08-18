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Озеленили и сделали удобными: В Москве благоустроили территории возле 23 поликлиник

Там разбили более шести гектаров газона и высадили более трёх тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, были установлены новые системы уличного освещения, а также урны, скамейки и многое другое.

18 августа, 12:33
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/news/item/94695073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба мэра и Правительства Москвы</a></p>

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В столице продолжается масштабная программа по модернизации объектов здравоохранения. Так, недавно завершились работы по благоустройству территорий, прилегающих к двадцати трём отремонтированным поликлиникам.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, на территориях вокруг медицинских учреждений разбили более шести гектаров газона и высадили более трёх тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, там установили новые системы уличного освещения, а также урны и скамейки.

"Важно, чтобы горожане не только обращались к врачу за лечением, но и приходили в поликлинику для регулярных профилактических осмотров. Поэтому мы уделяем большое внимание как внешнему виду самих зданий и их внутреннему оснащению, так и благоустройству территорий", рассказал замруководителя Департамента здравоохранения города Алексей Сапсай.

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Заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Денис Лебедев отметил, что все растения подбирались с учётом рекомендаций аллергологов. Также, по его словам, на территории детских поликлиник у входа появились навесы с парковочными элементами для колясок, а возле "взрослых" медучреждений — для велосипедов и самокатов.

"В ходе работ устроили дополнительные дорожки для разделения потоков, организовали небольшие места для отдыха, а у детских поликлиник, кроме зон ожидания, сделали игровые площадки", — добавил Лебедев.

Отмечается, что в самих поликлиниках оборудовали комфортные зоны ожидания, где теперь пациенты смогут посмотреть телевизор и охладиться чистой водой. А для детей сделали специальные игровые зоны. Более того, кабинеты медиков снабдили удобной мебелью и современным оборудованием.

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Ранее Лайф писал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о появлении новых скверов и пешеходных зон в ЮЗАО. Большую часть работ по комплексному благоустройству здесь планируется завершить к сентябрю. А не так давно в рамках программы мэра "Мой район" проходила реставрация Северного речного вокзала. Благодаря этой программе Москва с каждым годом становится всё лучше и удобнее для её жителей и гостей, а в городе появляется больше новых общественных пространств и точек притяжения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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