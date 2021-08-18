В столице продолжается масштабная программа по модернизации объектов здравоохранения. Так, недавно завершились работы по благоустройству территорий, прилегающих к двадцати трём отремонтированным поликлиникам.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, на территориях вокруг медицинских учреждений разбили более шести гектаров газона и высадили более трёх тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, там установили новые системы уличного освещения, а также урны и скамейки.

"Важно, чтобы горожане не только обращались к врачу за лечением, но и приходили в поликлинику для регулярных профилактических осмотров. Поэтому мы уделяем большое внимание как внешнему виду самих зданий и их внутреннему оснащению, так и благоустройству территорий", — рассказал замруководителя Департамента здравоохранения города Алексей Сапсай.

Заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Денис Лебедев отметил, что все растения подбирались с учётом рекомендаций аллергологов. Также, по его словам, на территории детских поликлиник у входа появились навесы с парковочными элементами для колясок, а возле "взрослых" медучреждений — для велосипедов и самокатов.

"В ходе работ устроили дополнительные дорожки для разделения потоков, организовали небольшие места для отдыха, а у детских поликлиник, кроме зон ожидания, сделали игровые площадки", — добавил Лебедев.

Отмечается, что в самих поликлиниках оборудовали комфортные зоны ожидания, где теперь пациенты смогут посмотреть телевизор и охладиться чистой водой. А для детей сделали специальные игровые зоны. Более того, кабинеты медиков снабдили удобной мебелью и современным оборудованием.