Литва обвинила белорусских силовиков в нарушении границы вместе с мигрантами

МИД Литвы направил Минску ноту протеста, заявив о провокации на границе. Поводом стал инцидент, произошедший в приграничном Шальчининкайском районе, где белорусские пограничники, по версии Вильнюса, "втолкнули" группу нелегальных мигрантов на территорию соседнего государства и якобы сами при этом пересекли границу.

Иницидент на границе Белоруссии и Литвы. Видео © Служба охраны госграницы Литвы

"Белорусские силовые структуры, вооружённые щитами и средствами борьбы с беспорядками, насильно втолкнули группу из 35 нелегальных мигрантов в Литовскую Республику и сами зашли на территорию Литвы", — сообщил в среду литовский МИД.

По словам главы МВД Литвы Агне Билотайте, государственную границу прибалтийской республики незаконно пересекли двенадцать белорусских силовиков. Произошедшее она назвала "дерзкой провокацией" и уведомила о дополнительном усилении охраны границы. Отреагировал на произошедшее и глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это ещё одной провокацией, повышением температуры в уже достаточно напряжённой ситуации", — приводит слова министра агентство Sputnik Литва.