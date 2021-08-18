Мотоциклист в Крыму отомстил нарушившему ПДД водителю. Видео © Соцсети

Мотоциклист из Крыма прямо во время движения наказал водителя, нарушившего правила дорожного движения, сбив рукой боковое зеркало на машине. Видеоролик с камеры, установленной на шлеме байкера, теперь проверяет полиция.

На кадрах видно, как водитель легковой машины пересекает двойную сплошную и выезжает на полосу, по которой двигается мотоциклист, создавая помеху. После этого байкер нецензурно выругался в сторону автомобилиста и сбил зеркало заднего вида. Машина затем уехала с места инцидента.

Как уточнили РИА "Новости" в ГУ МВД РФ по Крыму, полиция проверяет данные, изложенные в видеоролике. При этом, согласно предварительным данным, правила ПДД нарушили оба водителя — мотоциклист допустил опасное вождение. Кроме того, на его байке не было госномера, что также является нарушением. Пользователи в соцсетях заметили, что мужчина на мотоцикле и ранее выкладывал ролики, на которых превышал скорость и совершал различные трюки на дороге.