В ОАК рассказали об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021" после крушения Ил-112В
Накануне в СМИ появилась информация, что пассажирскому самолёту запретили перелёт на аэродром Кубинка для участия в международном форуме.
Ил-114 Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
Никаких решений по поводу запрета пассажирскому самолёту Ил-114 участвовать в форуме "Армия-2021" на фоне катастрофы Ил-112В не принималось. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
"На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолёта Ил-114 не принималось", — сказали в корпорации, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Накануне в СМИ появилась информация, что пассажирскому самолёту Ил-114 запретили перелёт на аэродром Кубинка для участия в международном форуме "Армия-2021".
Напомним, 17 августа в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Экипаж состоял из трёх человек: лётчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.
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