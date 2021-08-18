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"Ком в горле стоит": Жители Подмосковья несут цветы на место крушения Ил-112В

Сама территория, где произошла трагедия, до сих пор оцеплена, поэтому стихийный мемориал появился неподалёку.

18 августа, 09:16

Жители Подмосковья несут цветы на место крушения Ил-112В. Видео © LIFE

В Московской области, недалеко от аэродрома Кубинка, где накануне разбился Ил-112В, образовался стихийный мемориал. Сегодня местные жители приносят туда цветы в память о жертвах трагедии.

"Сколько у нас осталось народу, чтобы совершить такой подвиг, ком [в горле] стоит. <...> Именно за счёт своего опыта капитан понял оптимальный вариант действий", — поделился с Лайфом один из жителей, решивший почтить память погибших лётчиков.

"Себя не пожалели": Ветеран авиации заявил, что экипаж ценой жизни увёл Ил-112В от города

"Себя не пожалели": Ветеран авиации заявил, что экипаж ценой жизни увёл Ил-112В от города

Судя по кадрам, которые оказались в нашем распоряжении, сейчас само место, где произошла трагедия, до сих пор оцеплено. Вероятно, на месте до сих пор работают следователи, поэтому первые белые цветы появились недалеко от огороженной сигнальной лентой территории.

Сын погибшего в крушении Ил-112В бортинженера рассказал об отце

Сын погибшего в крушении Ил-112В бортинженера рассказал об отце

Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Экипаж состоял из трёх человек: лётчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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