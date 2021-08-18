Жители Подмосковья несут цветы на место крушения Ил-112В. Видео © LIFE

В Московской области, недалеко от аэродрома Кубинка, где накануне разбился Ил-112В, образовался стихийный мемориал. Сегодня местные жители приносят туда цветы в память о жертвах трагедии.

"Сколько у нас осталось народу, чтобы совершить такой подвиг, ком [в горле] стоит. <...> Именно за счёт своего опыта капитан понял оптимальный вариант действий", — поделился с Лайфом один из жителей, решивший почтить память погибших лётчиков.