Разгонялся до 160 км/ч: Полиция проводит проверку после гонок молодого водителя по улицам Краснодара
Молодой человек уже имеет более 40 штрафов за нарушение ПДД, но это, похоже, его не останавливает. Сам он называет себя блогером и регулярно публикует видео со своими "подвигами".
Полиция проводит проверку после гонок молодого водителя по улицам Краснодара. Видео © Telegram / kub_news_ru
В Краснодарском крае полиция проводит проверку после гонок молодого водителя по улицам региональной столицы. Об этом сообщает издание "Кубанские новости".
Отмечается, что о нарушении скоростного режима местным жителем стало известно после того, как в Сети 17 августа появился ролик, на котором парень разгоняется до 160 км/ч на своём автомобиле Volkswagen и, объезжая другие машины, выполняет опасные манёвры на дороге. Как стало известно, молодой человек считает себя блогером и регулярно публикует подобные видео. При этом в свои 23 года он собрал уже более 40 штрафов за нарушения правил дорожного движения.
"В период с 2020 по 2021 год был собран 41 административный материал, среди которого и за грубые нарушения правил дорожного движения — превышение скорости", — рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артём Коноваленко.
Кроме того, отмечается, что полиция Краснодара регулярно просматривает социальные сети. В частности, внимание уделяется нарушениям правил дорожного движения водителями автомобилей и пешеходами. Проверки назначаются во всех случаях. Также в городе работают камеры видеонаблюдения, фиксирующие превышение скорости водителями.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области лихач без прав погиб в ДТП, уходя от полицейской погони. В результате аварии пострадали два его пассажира, а также мужчина и женщина из автомобиля, в который он влетел.
Комментариев: 0