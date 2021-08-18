Полиция проводит проверку после гонок молодого водителя по улицам Краснодара. Видео © Telegram / kub_news_ru

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после гонок молодого водителя по улицам региональной столицы. Об этом сообщает издание "Кубанские новости".

Отмечается, что о нарушении скоростного режима местным жителем стало известно после того, как в Сети 17 августа появился ролик, на котором парень разгоняется до 160 км/ч на своём автомобиле Volkswagen и, объезжая другие машины, выполняет опасные манёвры на дороге. Как стало известно, молодой человек считает себя блогером и регулярно публикует подобные видео. При этом в свои 23 года он собрал уже более 40 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

"В период с 2020 по 2021 год был собран 41 административный материал, среди которого и за грубые нарушения правил дорожного движения — превышение скорости", — рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артём Коноваленко.

Кроме того, отмечается, что полиция Краснодара регулярно просматривает социальные сети. В частности, внимание уделяется нарушениям правил дорожного движения водителями автомобилей и пешеходами. Проверки назначаются во всех случаях. Также в городе работают камеры видеонаблюдения, фиксирующие превышение скорости водителями.