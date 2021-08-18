Солист Rammstein выступит на фестивале "Спасская башня" в Москве
Тилль Линдеманн станет специальным гостем военно-музыкального мероприятия. Отмечается, что его выход на сцену запланирован на 4 и 5 сентября.
Тилль Линдеманн. Фото © Facebook / Aleckbell13
Солист немецкой рок-группы Rammstein Линдеманн в начале осени выступит в самом центре Москвы на фестивале "Спасская башня". Об этом сообщается на сайте мероприятия.
"Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем международного военно-музыкального фестиваля "Cпасская башня". Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября", — уточнили организаторы.
Отметим, что международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" традиционно проходит на Красной площади и приурочен ко дню рождения столицы.
Ранее Лайф писал, что солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам. В видео представлены пионеры, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. В ролике также снялись российские актёры Аглая Тарасова и Александр Ревва.
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