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Солист Rammstein выступит на фестивале "Спасская башня" в Москве

Тилль Линдеманн станет специальным гостем военно-музыкального мероприятия. Отмечается, что его выход на сцену запланирован на 4 и 5 сентября.

18 августа, 08:50
<p>Тилль Линдеманн. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1845714035533990&set=t.100044278547071&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aleckbell13</a></p>

Тилль Линдеманн. Фото © Facebook / Aleckbell13

Солист немецкой рок-группы Rammstein Линдеманн в начале осени выступит в самом центре Москвы на фестивале "Спасская башня". Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем международного военно-музыкального фестиваля "Cпасская башня". Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября", — уточнили организаторы.

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Отметим, что международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" традиционно проходит на Красной площади и приурочен ко дню рождения столицы.

Ранее Лайф писал, что солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам. В видео представлены пионеры, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. В ролике также снялись российские актёры Аглая Тарасова и Александр Ревва.


Нужно лучше учить историю: Коммунистов возмутил новый клип Линдеманна с советскими пионерами про ненависть к детям

Нужно лучше учить историю: Коммунистов возмутил новый клип Линдеманна с советскими пионерами про ненависть к детям

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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