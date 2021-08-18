Солист Rammstein выступит на фестивале "Спасская башня" в Москве

Солист немецкой рок-группы Rammstein Линдеманн в начале осени выступит в самом центре Москвы на фестивале "Спасская башня". Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем международного военно-музыкального фестиваля "Cпасская башня". Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября", — уточнили организаторы.

Отметим, что международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" традиционно проходит на Красной площади и приурочен ко дню рождения столицы.