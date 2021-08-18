Задержан четвёртый участник побега из ИВС в Истре

Ещё один участник побега из ИВС в подмосковной Истре задержан в одном из посёлков Новгородской области. Речь идёт об Александре Бутнару. Об этом сообщает управление СК РФ по Московской области.

"18 августа утром в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из посёлков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан ещё один сбежавший из-под стражи — Александр Бутнару", — сообщила представитель СК РФ Ольга Врадий.

Он стал четвёртым участником побега, который был пойман правоохранителями. Таким образом, на воле остался лишь один из преступников — Александр Мавриди.