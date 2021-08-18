Задержан четвёртый участник побега из ИВС в Истре
На воле остался лишь один из преступников — подозреваемый в убийстве колбасного короля Александр Мавриди.
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Ещё один участник побега из ИВС в подмосковной Истре задержан в одном из посёлков Новгородской области. Речь идёт об Александре Бутнару. Об этом сообщает управление СК РФ по Московской области.
"18 августа утром в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из посёлков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан ещё один сбежавший из-под стражи — Александр Бутнару", — сообщила представитель СК РФ Ольга Врадий.
Он стал четвёртым участником побега, который был пойман правоохранителями. Таким образом, на воле остался лишь один из преступников — Александр Мавриди.
Напомним, дерзкий побег произошёл 6 августа. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить кормушку — окно для передачи пищи — и снять замки. В СКР считают, что для этого они использовали гаечный ключ. Возбуждено два уголовных дела — о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.
Вечером 11 августа полиция задержала двух других сбежавших из изолятора в Истре. Речь идёт о 34-летнем Иване Цуркану и 35-летнем Денисе Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега сам сдался полиции.
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