В МЧС назвали человеческий фактор причиной лесных пожаров в Якутии

Человеческий фактор привёл к масштабным лесным пожарам в Якутии, при этом роль сыграла также жаркая погода. Такую версию привёл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Главная причина — это всё-таки человеческий фактор, это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Чуприян добавил, что по фактам возгораний возбуждены уголовные дела, в судах находится уже 17 из них. Кроме того, по последним данным, в ситуации с лесными пожарами в регионе удалось не просто стабилизировать обстановку, но и кардинально переломить.