В МЧС назвали человеческий фактор причиной лесных пожаров в Якутии
По последним данным, ситуацию удалось не просто стабилизировать, но и кардинально переломить.
Фото © ТАСС / Авиалесоохрана РФ
Человеческий фактор привёл к масштабным лесным пожарам в Якутии, при этом роль сыграла также жаркая погода. Такую версию привёл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Главная причина — это всё-таки человеческий фактор, это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Чуприян добавил, что по фактам возгораний возбуждены уголовные дела, в судах находится уже 17 из них. Кроме того, по последним данным, в ситуации с лесными пожарами в регионе удалось не просто стабилизировать обстановку, но и кардинально переломить.
Напомним, общая площадь, пройденная лесными пожарами в Якутии этим летом, превысила уже семь миллионов гектаров.
С 1 июля жителям республики было запрещено посещать леса, введён режим ЧС регионального характера, кроме того, в Якутии и Иркутской области с 13 августа введён межрегиональный режим ЧС. По данным на утро 18 августа, в регионе действует 67 пожаров на землях лесного фонда, а также пожар площадью 20 110 га в природном парке "Ленские столбы".
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