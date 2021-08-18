Бывший одноклубник Миранчука рассказал об угрозах со стороны тренера "Аталанты"
В итоге он так и не услышал извинений от наставника и выразил желание покинуть команду как можно скорее, однако руководство не собиралось его отпускать.
Фото © ТАСС / Jonathan Moscrop / Sportimage via PA Images
Экс-футболист "Аталанты" Алехандро Гомес рассказал журналистам об угрозах физической расправой со стороны наставника команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает La Nacion.
"Я ослушался его тактической установки. До конца первого тайма оставалось десять минут, и он попросил меня сыграть справа, а я очень хорошо играл слева. Я ответил отказом. Это произошло в середине игры прямо перед камерами. Понятно, что он разозлился. Я уже знал, что в перерыве он меня заменит. Так и случилось. Но в раздевалке он превысил все допустимые пределы и попытался физически напасть на меня", — рассказал Гомес.
После этого футболист попросил встречи с президентом клуба Антонио Перкасси, на которой он признался, что был неправ. После он извинился перед партнёрами по команде и Гасперини, однако наставник никаких извинений не принёс.
В итоге Гомес сообщил руководству команды, что хочет покинуть клуб, однако отпускать его не хотели, а в качестве наказания Гомеса отправили тренироваться вместе с резервистами.
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