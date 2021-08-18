Бывший одноклубник Миранчука рассказал об угрозах со стороны тренера "Аталанты"

"Я ослушался его тактической установки. До конца первого тайма оставалось десять минут, и он попросил меня сыграть справа, а я очень хорошо играл слева. Я ответил отказом. Это произошло в середине игры прямо перед камерами. Понятно, что он разозлился. Я уже знал, что в перерыве он меня заменит. Так и случилось. Но в раздевалке он превысил все допустимые пределы и попытался физически напасть на меня", — рассказал Гомес.