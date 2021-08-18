Водительские права и рукописи песен Игоря Талькова выставят на аукцион
Вырученные средства пойдут на организацию концерта памяти музыканта, где зрители увидят 3D-модель исполнителя, которая будет ходить по сцене и общаться с сыном.
Игорь Тальков. Фото © Kino-teatr.ru
Водительские права с личной подписью музыканта Игоря Талькова, а также рукописи его песен "Чистые пруды" и "Летний дождь" будут выставлены на аукцион. Об этом сообщил концертный директор Игоря Талькова – младшего Артём Нефедьев.
"Это рукописи, в которых Тальков расписывал ноты и тексты. Мы выставим их в Северном аукционном доме, торги пройдут 25 или 26 августа", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".
Оценочная стоимость водительских прав — два миллиона рублей, а рукописей песен — по одному миллиону. Начальная стоимость каждого лота составит 100 тысяч рублей. Изначально планировалось, что на аукцион также будет выставлена гитара Талькова-старшего, однако от этой идеи отказались, ведь музыкальный инструмент очень дорог сыну как память об отце.
По словам Нефедьева, вырученные средства пойдут на организацию концерта памяти исполнителя, который запланирован на 6 октября — день гибели музыканта. Зрители увидят большое шоу, которое будет состоять из четырёх актов, каждый из которых посвящён определённому отрезку жизни певца. Планируются театральные и танцевальные номера в 3D-мэппинге, заметил концертный директор. Кроме того, посетители увидят самого Талькова в виде модели, которая будет ходить по сцене и вести диалог с сыном музыканта, заключил Нефедьев.
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