Водительские права и рукописи песен Игоря Талькова выставят на аукцион

Водительские права с личной подписью музыканта Игоря Талькова, а также рукописи его песен "Чистые пруды" и "Летний дождь" будут выставлены на аукцион. Об этом сообщил концертный директор Игоря Талькова – младшего Артём Нефедьев.

"Это рукописи, в которых Тальков расписывал ноты и тексты. Мы выставим их в Северном аукционном доме, торги пройдут 25 или 26 августа", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Оценочная стоимость водительских прав — два миллиона рублей, а рукописей песен — по одному миллиону. Начальная стоимость каждого лота составит 100 тысяч рублей. Изначально планировалось, что на аукцион также будет выставлена гитара Талькова-старшего, однако от этой идеи отказались, ведь музыкальный инструмент очень дорог сыну как память об отце.

По словам Нефедьева, вырученные средства пойдут на организацию концерта памяти исполнителя, который запланирован на 6 октября — день гибели музыканта. Зрители увидят большое шоу, которое будет состоять из четырёх актов, каждый из которых посвящён определённому отрезку жизни певца. Планируются театральные и танцевальные номера в 3D-мэппинге, заметил концертный директор. Кроме того, посетители увидят самого Талькова в виде модели, которая будет ходить по сцене и вести диалог с сыном музыканта, заключил Нефедьев.