Захарова рассказала, в каких случаях коллективный Запад проявляет "солидарность"

Коллективный Запад умеет проявлять солидарность только в двух случаях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях: в отношении России, когда нужно врубать русофобию, и на словах", — отметила дипломат.

Захарова отметила, что такой вывод можно сделать, исходя из ситуации в Афганистане и наблюдая за противодействием пандемии коронавируса.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.