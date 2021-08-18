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Захарова рассказала, в каких случаях коллективный Запад проявляет "солидарность"

Официальный представитель МИД России отметила, что об этом можно судить на основании ситуации в Афганистане и противодействия пандемии коронавируса.

18 августа, 08:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQeG9GmMdV0/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mzakharovamid</a></p>

Фото © Instagram / mzakharovamid

Коллективный Запад умеет проявлять солидарность только в двух случаях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях: в отношении России, когда нужно врубать русофобию, и на словах", — отметила дипломат.

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Захарова отметила, что такой вывод можно сделать, исходя из ситуации в Афганистане и наблюдая за противодействием пандемии коронавируса.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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