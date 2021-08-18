На Ямале трое рабочих умерли в результате взрыва газовоздушной смеси

Трое рабочих в городе Надым Ямало-Немецкого автономного округа умерли в результате взрыва паров газовоздушной смеси во время ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Трое пострадавших от полученных телесных повреждений 18 августа скончались в медицинском учреждении", — пишет ведомство.

Инцидент произошёл 17 августа. Бригада рабочих субподрядной организации выполняла работы по подготовке к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара на территории нефтяной перекачивающей станции. Рабочие нарушили правила безопасности, в результате чего произошло воспламенение газовоздушной смеси, несколько человек пострадали.

По факту произошедшего региональным СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".