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На Ямале трое рабочих умерли в результате взрыва газовоздушной смеси

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время работ на нефтяной перекачивающей станции.

18 августа, 07:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Трое рабочих в городе Надым Ямало-Немецкого автономного округа умерли в результате взрыва паров газовоздушной смеси во время ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Трое пострадавших от полученных телесных повреждений 18 августа скончались в медицинском учреждении", — пишет ведомство.

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Инцидент произошёл 17 августа. Бригада рабочих субподрядной организации выполняла работы по подготовке к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара на территории нефтяной перекачивающей станции. Рабочие нарушили правила безопасности, в результате чего произошло воспламенение газовоздушной смеси, несколько человек пострадали.

По факту произошедшего региональным СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Ранее Лайф рассказывал, что в Китае 19 человек попали под завалы из-за аварии на шахте, ещё один погиб. В момент обрушения горных пород там находился 21 человек, на месте ведутся спасательные работы.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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