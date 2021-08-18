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В КБР задержали племянника депутата Госдумы, устроившего ДТП с тремя погибшими

На своей иномарке родственник парламентария ударил в заднюю часть "газели", которую отбросило в грейдер. Всего в результате аварии пострадало восемь человек.

18 августа, 07:29

Момент аварии в Кабардино-Балкарии, в результате которой погибло три человека. Видео © LIFE

Племянник депутата Госдумы от КПРФ Анатолия Бифова задержан после смертельной аварии с пассажирской "газелью" в Кабардино-Балкарии, в которой погибло три человека. Как стало известно Лайфу, в отношении Азрета Бифова возбуждено уголовное дело.

Управляя автомобилем "Тойота-Камри", мужчина влетел в заднюю часть "газели", отчего микроавтобус потерял управление и врезался в грейдер. Два человека скончались на месте, ещё одна пострадавшая пассажирка умерла в больнице. Всего в аварии травмы получили восемь человек, включая 15-летнего подростка и самого виновника аварии, который сейчас находится в ИВС. В отношении него следователи МВД расследуют дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Двое погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

Двое погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

Кроме того, правоохранители проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении 38-летнего водителя "газели" Абубекира К. Выяснилось, что он не работал на какое-либо транспортное предприятие и не был индивидуальным предпринимателем, а просто вешал табличку и развозил пассажиров по двум маршрутам, набирая их у автовокзала.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кирове автомобиль отбросило на пешеходов после ДТП, в результате происшествия пострадало шесть человек, среди которых трое детей. Всех травмированных госпитализировали, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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