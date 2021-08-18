В КБР задержали племянника депутата Госдумы, устроившего ДТП с тремя погибшими

Момент аварии в Кабардино-Балкарии, в результате которой погибло три человека. Видео © LIFE

Племянник депутата Госдумы от КПРФ Анатолия Бифова задержан после смертельной аварии с пассажирской "газелью" в Кабардино-Балкарии, в которой погибло три человека. Как стало известно Лайфу, в отношении Азрета Бифова возбуждено уголовное дело.

Управляя автомобилем "Тойота-Камри", мужчина влетел в заднюю часть "газели", отчего микроавтобус потерял управление и врезался в грейдер. Два человека скончались на месте, ещё одна пострадавшая пассажирка умерла в больнице. Всего в аварии травмы получили восемь человек, включая 15-летнего подростка и самого виновника аварии, который сейчас находится в ИВС. В отношении него следователи МВД расследуют дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Кроме того, правоохранители проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении 38-летнего водителя "газели" Абубекира К. Выяснилось, что он не работал на какое-либо транспортное предприятие и не был индивидуальным предпринимателем, а просто вешал табличку и развозил пассажиров по двум маршрутам, набирая их у автовокзала.