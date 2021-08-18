На Алтае в ДТП с участием полицейского погибли два человека

Два человека погибли на трассе Барнаул — Рубцовск в Алтайском крае в аварии с участием начальника одного из районных отделов ГИБДД. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл 18 августа около четырёх часов утра вблизи села Шипуново. Полицейский за рулём иномарки Hyundai Creta по неизвестной причине не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовой автомобиль "МАН-12000".

В результате столкновения от полученных травм скончались двое пассажиров "хёндая". Сотрудник полиции с многочисленными ушибами был госпитализирован. Также в больницу увезли двух детей — девяти и 16 лет, которые в момент ДТП находились в грузовике. У них диагностированы различные рваные раны и переломы.

Уточняется, что сотрудник полиции находился в отпуске и был трезв. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.